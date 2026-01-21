キャッチボールする横浜ＤｅＮＡの宮城＝川崎市中原区８年目を迎える横浜ＤｅＮＡの宮城滝太投手（２５）は昨オフに山崎に師事し、昨季はキャリアハイの５０登板。「ラストチャンス」と意を決して臨んだシーズンに飛躍を遂げた。今オフは昨オフの練習量以上のメニューで体を鍛え、「感覚も去年以上に良い」と充実感にあふれる。最速１５０キロを超える右腕だが、昨季は１球も１５０キロに届かないまま降板する試合も多かった。