ルイ・ヴィトンが２１日、パリで２０２６秋冬メンズコレクションのファッションショーを開催。アンバサダーを務めるＮｕｍｂｅｒ＿ｉの平野紫耀と同じくアンバサダーで東京五輪とパリ五輪で金メダルを獲得したスケートボード男子ストリート・堀米雄斗らが来場した。平野はベージュのスーツにブルーのシャツにモノグラム柄のバッグ、堀米はデニムのジャケットにクリーム色のパンツ、キャメルのバッグ。ともに全身ヴィトンのカジ