ベルリンの動物園で遊ぶ子パンダ＝5日（AP＝共同）【北京共同】中国野生動物保護協会は21日、ドイツ南部ミュンヘンの動物園とジャイアントパンダの国際保護協力に関する協定を結んだ。パンダ2頭を同動物園に送る予定で、期間は10年。新華社が伝えた。パンダが実際に送られる時期は明らかになっていない。ドイツには現在、ベルリン動物園に4頭のパンダがいる。うち2024年に現地で生まれた双子のパンダは、2〜4年後に中国に返還