Photo: Yuhei Tokimatsu 豆を変えても、淹れ方を変えても、どこか味が安定しない。原因はドリッパーでもレシピでもなく、「挽き目」。そんな当たり前のことを、Delimoの「電動コーヒーミル（ステンレス 臼式 コニカル式）」（税込6,980円）に実感させられた。 ハンディタイプと侮るなかれ、毎日使う道具として、ちょっと驚く完成度だった。 39段階の挽き目調整が、毎日の一杯を一段引き上げ