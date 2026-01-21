バンダイナムコヌイは、「Tamagotchi Paradise」よりぷりぬいBIG「まめっち」と「みみっち」(各4,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中。2026年3月発送予定。「たまごっち」からTamagotchi ParadiseのぷりぬいBIGが新登場。高さ31cm、もちもちの柔らかい生地の大きめサイズのぬいぐるみとなっている。まめっちとみみっちの2種類。(C)BANDAI