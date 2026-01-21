『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』Ⓒ創通・サンライズ 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開初日1月30日午前0時より、世界最速上映の実施が決定した。全国7都市16劇場で実施される。2021年6月に映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』第1章が劇場公開。ハードでリアリスティックな戦闘演出と、キャラクターたちの繊細な会話劇・心理描写が話題を呼んだ。そのシ