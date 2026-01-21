俳優・倉悠貴が、杉咲花が主演を務める日本テレビ系1月期水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（毎週水曜後10：00）の第3話（28日放送）に出演する。連続テレビ小説『おちょやん』で杉咲の弟を演じた倉が、高校時代の元恋人役を演じる。【場面写真】弟役→元恋人役に感慨深げな杉咲花本作は、主演・杉咲と監督／脚本・今泉力哉氏のタッグで贈る“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。主人公・土田文菜（杉咲