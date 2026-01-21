今シーズン最強で最長の寒波によって石川県では、記録的な大雪になっています。【映像】石川県の大雪の様子石川県の金沢では、午後10時までの6時間に20cmの顕著な降雪を観測し、気象庁はさきほど、「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。この情報が出されるのは今シーズン全国ではじめてです。短時間で急激に積雪が増えていて、大規模かつ深刻な交通障害が発生する恐れが高まってきいます。不要不急の外出は避け