アーセナルに所属するFWのレンタル移籍が濃厚となっている。『The Athletic』によると、アーセナルのイーサン・ヌワネリはクラブの許可を得て、リーグ1のマルセイユにレンタル移籍するため、フランスへ向かうようだ。契約は買い取りOPがつかない今季限りのドライローン。移籍金はマルセイユでの出場時間に応じて、変化するという。メディカルチェックは今週末に予定されており、それをパスすれば正式な契約を結ぶことになる。アン