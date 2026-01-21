今冬の移籍市場でバルセロナからジローナへローン移籍で加入したGKのマルク・テア・シュテーゲンは、すでにジローナで戦う準備を始めているようだ。『MUNDO DEPORTIVO』は早速テア・シュテーゲンがクラブの施設に赴きミチェル監督とコミュニケーションをとり、早速トレーニングに参加したことを伝えている。指揮官はテア・シュテーゲンに「準備は完璧か？」と質問すると、ドイツ代表GKは「今からここで戦うのが本当に楽しみだ」、