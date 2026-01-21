国土交通省は、1月21日から25日にかけて大雪のおそれがあるとして、注意喚起を行っている。日本付近は強い冬型の気圧配置が続く影響で、北日本から西日本の日本海側を中心に山地・平地ともに大雪が5日以上続き、総降雪量がかなり多くなっている。日本海にJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が停滞して雪雲が同じ地域に流れ込んだ場合は、局地的に降雪が強まるおそれがあるとしている。やむを得ず自動車を運転する場合は、冬用タイヤの装