ウィラートラベルは、低気圧に伴う降雪の影響が見込まれるため、高速バス「WILLER EXPRESS」の乗車券の特別対応を実施する。大幅な遅延や運休が発生する可能性があるため、実際の運行状況に関わらず、キャンセル料を免除する。1月21日正午現在での対象路線は、1月21日から25日までに出発する、関東〜新潟・富山・石川・鳥取・島根、関西〜新潟・島根を結ぶ路線。ウィラートラベルで予約した場合はマイページからキャンセルができる