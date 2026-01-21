金沢市では21日午後10時までの6時間に20センチの雪が降り、金沢地方気象台は午後10時6分、「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。これは短時間に記録的な降雪が観測され、今後も降り続くと見込まれるときに気象台がいっそうの警戒を呼びかけるものです。強い雪は22日朝にかけて続く見込みです。気象台は加賀北部の平地で大規模な交通障害のおそれが高まっているとして、警戒を呼びかけています。