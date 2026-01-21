強い冬型の気圧配置の影響で、２１日は北日本や北陸の日本海側を中心に大雪となった。気象庁は同日夜、金沢市で午後１０時までの６時間に２０センチの降雪が観測されたとして、石川県に「顕著な大雪に関する情報」を発表した。同情報が発表されるのは今季初めて。同庁によると、強い冬型の気圧配置は２５日頃まで続く見通しで、２２日は中国、近畿、北陸の平地でも警報級の大雪の恐れがあるとしている。２４日までに予想される