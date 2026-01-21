【モスクワ共同】ロシア国防省は21日、長距離戦略爆撃機ツポレフ95MSが日本海の公海上を11時間超飛行したと発表した。戦闘機のスホイ30やスホイ35が随伴した。国防省はロシア航空宇宙軍の全ての飛行は、国際的な空域使用の規則を厳守していると主張した。日本政府によると、2024年9月下旬にロシア軍の哨戒機が北海道・礼文島付近の領空を3度にわたり侵犯した。