ＲＩＺＩＮなどで活躍する格闘家の扇久保博正が２２日に公開されたＲＩＺＩＮ大みそか大会を振り返る番組「ＲＩＺＩＮＣＯＮＦＥＳＳＩＯＮＳ」に登場。１月５日にガードレールに激突する単独事故を起こしたことが明かされた。愛車のボルボがボロボロ自身のＸでも「人生なかなか上手くいきません」と綴った。扇久保は大みそかにフライ級トーナメントを制し、王者に戴冠。ベルトとともに賞金２０００万円も獲得した。そのわず