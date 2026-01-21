ボートレース若松の「九州スポーツ杯」は２１日、準優勝戦が行われた。竹井奈美（３６＝福岡）は９Ｒ、２コースから鮮やかに差して快勝。優出一番乗りを決めた。「準優は一番いい状態で行けた。序盤から良くて、出足というより回った後の直線のつながりがいい。ククッてくる感じで、中間足の伸びがいい。ターンも乗りやすい。仕上がりも良くて、この感じでいく。安定板がなくてもいいけど、付いても逆にいい」と４１号機を絶賛