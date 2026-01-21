Afternoon Tea TEAROOMから、苺とティータイムをテーマにした春限定コレクションが登場します。甘酸っぱい苺をはじめ、柚子やピーチなど春らしい素材を使った紅茶やスイーツが、LeeIzumidaさんのやさしいアートをまとってラインアップ。第1弾と第2弾で表情を変えながら、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりな華やかなティータイムを届けてくれます♡ 苺が主役の春限定ティー