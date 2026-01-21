『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「通勤列車が脱線 運転士死亡スペインで列車事故続く」についてお伝えします。◇線路上で大きく脱線した列車。その前方部分は原形をとどめていません。横からコンクリートの壁のようなものが、車体にめり込んでいることがわかります。スペイン・バルセロナ近郊で20日に起きた通勤列車の脱線事故。ロイター通信などによりますと、線路脇に建てられていた、土砂崩れなどを防ぐ