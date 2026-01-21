1月30日に公開される映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の世界最速上映が、1月30日0時より全国7都市16劇場にて実施されることが決定。また第1章を振り返るダイジェスト映像「これまでの『閃光のハサウェイ』」がガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開された。 参考：『閃光のハサウェイ』ペーネロペー新装備（？）に考察熱狂新予告のギギなど原作と比較分析