火災現場（安中市板鼻） 警察や消防によりますと、きょう午後７時５０分ごろ、安中市板鼻で「平屋が延焼中」と近隣に住む男性から１１９番通報がありました。 火事があったのは木造平屋建ての住宅１棟で、近くには１０階建てのマンションがあることから警察が住民を避難させています。 消防によりますと、火事のあった住宅には２人が暮らしているということで、けが人の有無などについて確認を進めています。