福岡県警朝倉署は21日、筑前町久光の路上で同日午後2時50分ごろ、小学生が下校中、見知らぬ男からカメラを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は30〜40歳くらい、身長170程度の中肉。口周りに無精ひげ、黒色上下服、黒色帽子、サングラス着用。