連合会館＝東京都千代田区労働組合の連合がまとめた衆院選の方針案が判明した。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」に関し「国会・国民軽視の姿勢が顕著となった政権与党に変わる新たな選択肢を示した」と評価し、立民の「決断を尊重する」と明記した。高市早苗首相の衆院解散の判断については「党利党略」と批判した。関係者が21日、明らかにした。中道は綱領で「生活者ファースト」を提唱。基本政策では安全保