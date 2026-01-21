東京・足立区の寺院で、警視庁が高齢者に交通安全を呼びかけました。足立区の寺院では、警察官が高齢者に向けて交通ルールのクイズなどで交通事故への注意を呼びかけました。都内では2025年、交通事故で134人が亡くなっていて、このうち半数ほどが高齢者だったということです。中でも、横断禁止場所の通行や信号無視など交通違反をした人が事故に巻き込まれるケースが多く、警視庁は「基本的なルールを守って事故を防いでほしい」