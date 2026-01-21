強い寒気に覆われた２１日、神奈川県内各地で降雪が見られた＝午後１２時３０分すぎ、厚木市内（花輪久写）１年で最も冷え込みが厳しい大寒。列島に流れ込んだ強い寒気の影響で、２１日は神奈川県内も冷たい空気に覆われた。横浜や湘南など各地で雪が舞い、厚木市内では降雪と寒風に身をすくめながら歩く人の姿が見られた。横浜地方気象台によると、三浦市の最高気温は前日より１０・４度低い５・８度。全５地点で１〜２月の