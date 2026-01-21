女子プロレス「スターダム」のワンダー王座戦（２１日、東京・後楽園ホール）は王者・小波（２９）が、同じ極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の吏南（１９）を下し、２度目の防衛に成功した。同門対決となったこの日の試合は、お互いが一歩も譲らないの攻防を展開。１５分過ぎには王者が吏南からダブルニードロップからの怒涛の攻撃に圧倒され、タイガー・リリーまでくらうとピンチに陥った。それでも王者が圧倒的なテク