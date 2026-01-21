ボートレース大村の「スポーツニッポン杯」が２２日、開幕する。屋良龍紀（２８＝長崎）がエンジン抽選で引き当てたのは２１号機。１１月ＧIIIで下條雄太郎が優勝。以降も連続優出中で前操者の藤岡俊介（３着）も上位級の舟足を披露した。「足はいいと思う。町田さんと併せてターン出口が良さそう」と好感触だ。前節、若松でデビュー初優出（３着）と好走。「序盤はそうでもなかったけど、ペラを叩いて伸びも良かったし、回