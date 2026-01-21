27日公示の衆議院選挙に向け、自民党が政策発表会見を行った。【映像】小林政調会長が回答した瞬間（実際の様子）小林鷹之政調会長は「今回、自民党が掲げるタイトルは、党全体のキャッチコピーと合わせて『日本列島を、強く豊かに。』これが今回の私たちの政権公約の表紙としてタイトルとなっております。そして、サブタイトルは『壁を超える。国民の皆さんと ともに。』とさせていただきました。日本はもう一度強く・豊かに