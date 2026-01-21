判決後、裁判員や補充裁判員を務めた男女５人が記者会見に臨み、約３か月間に及んだ公判を振り返った。公判では、山上徹也被告（４５）の被告人質問や家族の証言などを通じ、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に母親が多額の献金をした影響で被告が置かれた境遇の詳細が明らかになった。会見で被告の印象を問われ、補充裁判員を務めた５０歳代の会社員男性は「僕らでは想像がつかない境遇で、高い能力を犯罪ではなく、ほか