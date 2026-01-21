「選挙の日、そのまえに。」2月8日の衆議院選挙をまえに、今回も、有権者の投票に役立つ情報を連日お伝えしていきます。選挙を前に、与野党各党が「消費税の減税」を打ち出しています。財源はどうなるのか、実現できるのか。詳しく見ていきます。【写真を見る】笑顔？苦笑い？本音を漏らす高市総理衆議院選の争点「消費税の減税」 各党の主張は23日召集の通常国会冒頭で衆議院を解散すると正式に発表した高市総理。短期決戦と