前橋競輪場のF2「CTCなら3分前まで買える杯」は最終日を迎え、10Rでガールズ決勝が行われた。人気に推された尾崎睦（40＝神奈川）が完全Vを決めた。勝負どころで包まれ、ヒヤリとする展開。何とかさばいて抜け出し、最後はねじ伏せるように勝ち切った。ガールズグランプリ2着の実力を見せつけた格好だが、喜びの色は薄い。「ホッとしている。組み立てが全然ダメで何とか（勝った）という感じ。修正したい」と反省が口を突い