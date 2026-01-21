アイドルグループの先駆けとなった「スリーファンキーズ」のリーダー、長沢純（ながさわ・じゅん、本名長沢毅＝ながさわ・つよし）さんが１５日早朝、脳出血のため死去したことが分かった。８４歳。東京都出身。葬儀は故人の希望により、近親者のみで行った。今のところお別れの会は予定していない。発表によれば、長沢さんは亡くなる前日まで体調に異変はなく、普段通りの穏やかな日常を過ごしていたが、自宅で突然倒れ、静か