2026年シーズンの開幕を告げる全豪オープン・テニスが開幕したのは1月18日のことだった。全豪を皮切りにグランドスラム（GS）は全仏オープン、ウインブルドン選手権、そして全米オープンと続いていく。2025年シーズンのGSは、すべて違った女王が生まれるなど、いま、女子テニス界は群雄割拠の時代を迎えている。そのなかでGSで6回の優勝を誇り、今回も第2シードで挑むイガ・シフィオンテクは、全豪に優勝すると「生涯GS」を