ボートレース三国の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第２戦」は２１日、幕を開けた。笹木香吾（２６＝山口）は４Ｒ、３コースからコンマ２４のＳを決め内２艇をまくり切り、１着でゴールした。「足は普通。回転が合ってなかったのでペラは叩いた。何か特徴をつけたいからペラに焼きを入れた。これで何か特徴がついてくれたら」と６２号機の舟足は中堅で、底上げを図る。２０２６年前期適用勝率は５・７２、初の５