ボートレース宮島の「九州スポーツ杯」は２１日、予選２日目が行われた。古賀繁輝（３９＝佐賀）は２号艇の５Ｒ、１号艇の夏山亮平がスリットで立ち遅れたところを１Ｍまくって１着、今節初勝利を挙げた。「スリットやスタートしてからの足がいいですね。スタートは３番（中村有裕）より遅れたけど、余裕がありました。体感ではゾーンに入っているので、あとは外さないように気象条件に合わせて、ちょこちょこ調整していきます