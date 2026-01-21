SNSにて忽然と現れたアカウントにて、日付とGoogle MapsのURL、そして謎のロゴのみが告知された新バンド・GUMMYが、正式始動となる1stワンマンライブ＜GUMMY 1st ONEMAN LIVE「グミ」＞を3月7日に開催することを発表した。彼らは1月21日に大塚Hearts＋で行われたイベント＜バトルキマイラvol.6＞に突如登場し、約30分の怒涛のパフォーマンスを展開、オーディエンスの度肝を抜いたという。メンバーは、Gara（Vo）、マッド・デンジャ