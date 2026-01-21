【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２０日、自身のＳＮＳに、デンマーク自治領グリーンランドの領有に向けた意欲を示すような加工画像を二つ投稿した。いずれも挑発的な内容で、領有に反対する欧州諸国などに圧力をかける狙いがありそうだ。このうち一つは、トランプ氏が荒涼とした大地で星条旗を持つイラスト風のもの。バンス副大統領とルビオ国務長官が後ろに控え、「グリーンランド２０２６年から米国領」と