気象庁は、21日午後10時6分、石川県に顕著な大雪に関する気象情報を発表しました。石川県では大規模な交通障害が発生するおそれが高まっていて、一層の警戒が必要です。気象庁によると石川県の金沢では、午後10時までの6時間に、20センチの顕著な降雪を観測しました。加賀北部の平地では、強い降雪により、道路の除雪が追い付かず、車両の立ち往生などの大規模な交通障害が発生するおそれが高まっています。この強い雪は、このあと