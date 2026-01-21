YouTubeチャンネル「パワーチューブ」のメンバーでパワーリフティング選手のウッシーさんは1月19日、自身のInstagramを更新。妻・kakoさんとのウエディングフォトを撮影したことを報告しています。【写真】ウッシー＆kako、念願のウエディングフォト「やっと撮れました」ウッシーさんは「結婚して3年経っても撮れてなかったウエディングフォトやっと撮れましたいつも本当にありがとう」とつづり、7枚の写真を掲載しました。1枚目