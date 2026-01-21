衆議院の解散を23日に控え、与野党は公約を発表するなど選挙準備を進めています。高市首相「新たな政策もしっかりと訴えながら、みんなで戦ってまいりたいと思います」自民党が発表した公約では、消費税について「飲食料品は2年間に限り対象としないことについて、今後、検討を加速する」としています。このほか、対外情報機関の設置や外国人の住宅・土地取得の法律・ルールの見直しなどを盛り込みました。さらに、安定的な皇位継