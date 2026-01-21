元日本ハム公式チア、ファイターズガールの人気メンバーで、アイドルに転身した塩澤美咲が１８日、自身のインスタグラムを更新。メアメンテナンスを行ったようで「いつもと雰囲気違うかも」と綴り、艶めくロングヘアー姿を投稿した。塩澤はＦガールを卒業した昨年、４月にアイドルグループ「ＡＯＡＯ」に加入。アイドルとして活躍している。コメント欄などでは「やばい可愛すぎて直視できない」、「みさきち可愛い」、「めっち