デビュー2連勝でここへ臨んだカタリテに初黒星がついた。レース前半から2番手で折り合いをつけていたが、前へ行くと思われていた1番人気フィンガーにマークされる展開となった。3コーナー過ぎから先頭へ躍り出たものの、フィンガーがピッタリとついてきてしまい、狙い撃ちをくらっての2着。展開も向かなかった。2着カタリテ高杉吏麒騎手「思ったより距離はこなしてくれたかなという印象です。勝ち馬が前半から行くのかなと思っ