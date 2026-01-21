1月21日、船橋競馬場で行われたダートクラシック、羽田盃前哨戦・ブルーバードカップ（交流G3・ダ1800m）は、JRA所属のフィンガーが快勝。前走の大差勝ちに続く圧巻のパフォーマンスで重賞初制覇を飾り、春の大舞台へ向けて大きな弾みをつけた。1着フィンガー田中博康調教師「ジョッキーとも話をして、この子のリズムを優先で、前回逃げて勝っていますけど、特にハナにはこだわっていなかったです。馬場傾向なんかも考えて、無