1月21日、船橋競馬場で行われたダートクラシック、羽田盃前哨戦・ブルーバードカップ（交流G3・ダ1800m）は、JRA所属のフィンガーが快勝。前走の大差勝ちに続く圧巻のパフォーマンスで重賞初制覇を飾り、春の大舞台へ向けて大きな弾みをつけた。ブルーバードカップ、勝利ジョッキーコメント1着フィンガー戸崎圭太騎手「スタート出てからも速い方だなと思っていたので、前めで競馬しようかなと思っていました。ただ、内から結構