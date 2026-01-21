気象庁は21日午後10時6分に、石川・金沢市で午後10時までの6時間に20cmの顕著な降雪を観測したとして、顕著な大雪に関する情報を発表した。この強い雪は22日朝にかけて続く見込みで、加賀北部の平地では大規模な交通障害の発生するおそれが高まってるとして注意を呼びかけた。