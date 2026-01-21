長い人生を考えると、50代、60代でも仕事をする人はいることでしょう。一方で、これまで働いてこなかった人にとっては、ある程度の年齢になってから働きはじめるのはハードルが高いかもしれません。ママスタコミュニティのあるママから、義母について相談が寄せられています。『義母は57歳。彼氏と同棲していて、働いていません。孫たちによくしてくれるけれど、全然関係ない彼氏がお金を出していると思うと、すごく気を遣います。