明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆あなたの小さな気配りが、あなたの評価もぐんとアップします。集中力が高まっているので、少し難しい課題に取り組むのに適しています。B型の運勢……★★★★★物事にこだわる事で、成功が訪れる暗示。今日は小さな事にも妥協しないよう心がけましょう。あなたのがんばりが周囲を活気づけます。O型の運勢