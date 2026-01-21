東京電力が14年ぶりに新潟県の柏崎刈羽原発を再稼働させました。東京電力職員「19時02分、CR（制御棒）の引き抜き操作を開始した」東京電力ホールディングスは、午後7時すぎ、柏崎刈羽原発6号機の制御棒を引き抜き、原子炉を起動させました。柏崎刈羽原発の再稼働は14年ぶりで、福島第一原発の事故以来、東電の原発が再稼働するのは初めてです。東京電力では、きのうの再稼働を予定していましたが、制御棒の動作確認でトラブルが発