コルティナダンペッツォの会場に掲げられた五輪マーク＝21日（ロイター＝共同）国際オリンピック委員会（IOC）は21日、新たにロシアとベラルーシの6選手について、個人資格の中立選手（AIN）として、ミラノ・コルティナ冬季五輪への出場を認めると発表した。ベラルーシのマリナ・ズエワらスピードスケートの女子3選手と、ノルディックスキー距離の男女計3選手。参加が認められたAINは計12人となった。IOCはウクライナに侵攻す