安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件の裁判員裁判で、殺人罪や銃刀法違反などに問われた無職山上徹也被告（４５）に対し、奈良地裁は２１日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。田中伸一裁判長は「犯行の悪質性や危険性は他の事件に比べて著しい。結果も極めて重大だ」と述べた。弁護側は控訴を検討する。判決によると、山上被告は２２年７月８日、奈良市の近鉄大和西大寺